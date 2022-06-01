В Кремле заявили о присоединении оккупированных территорий Украины к России

В Кремле издали очередной бред о присоединении к России оккупированных украинских территорий.

Государство-агрессор мечтает это сделать уже к концу 2022 года.

Об этом заявил член международного комитета УФ Сергей Цеков, пишут российские средства массовой пропаганды.

Представитель государства-оккупанта заявил, что якобы Херсонская и Запорожская области "имеют очень большие шансы на соединение с РФ". Также он размечтался о том, что у России есть шансы присоединить и "больше территорий Украины", чем сейчас оккупированные, в свой состав. Цеков добавил, что это может произойти в течение года.

Напомним, глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявляет, что, мол, Москва, несмотря на открытую агрессию на территории Украины, открыта для переговоров с украинской стороной и подписание соглашений, которые привели бы к миру. Она заявляет, что дипломатические и мирные решения - воля двух сторон.

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