В Кремле заявление Зеленского расценили как "призыв к началу мировой войны"

Перед этим украинский президент Владимир Зеленский напомнил, что он призвал НАТО применить превентивные мери относительно РФ до 24 февраля.

Спикер Путина Дмитрий Песков отреагировал на заявление Зеленского о превентивных мерах НАТО и заявил, что такие высказывания они расценивают как "призыв к началу мировой войны".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

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"Заявления Зеленского – не что иное, как призыв к началу мировой войны. На это должны обратить внимание все страны мира. А США, Британия и страны ЕС – особое внимание", — сказал Путина.

Спикерке Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой мерещится, что якобы это "Запад разжигает ядерное оружие".

"Мероприятие разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету", — отреагировала она на слова Зеленского, которые, конечно, извратила.

Зеленский призвал НАТО исключить возможность применения РФ ядерного оружия

Напомним, во время выступления к участникам саммита Европейского политического сообщества 6 октября Зеленский заявил, что международное сообщество и НАТО должны были применить превентивные мери относительно РФ до 24 февраля.

"Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты да, ну, вот держи от нас!" — сказал президент.

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