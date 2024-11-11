В Кривом Роге из-под завалов атакованного РФ дома достали тело погибшей женщины

Из-под завалов разбитого вражеской ракетой дома в Кривом Роге извлекли тело женщины.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак 11 ноября поздно вечером.

"Это первая погибшая из-за утренней атаки на город. Искренние соболезнования родным", — написал он.

Также Лысак сообщил, что под обломками обрушенного дома, вероятно, могут находиться трое детей.

Напомним, армия РФ ударила баллистикой по дому в Кривом Роге. Власти города и ГСЧС уже обнародовали фото разрушений.

ТСН.ua уже сообщал, что утром 11 российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог.

В результате вражеской атаки возник пожар и разрушенные квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов жилого дома.

Ранее по состоянию на 17:00 11 ноября было известно о 14 пострадавших, среди которых есть и дети. 10-летней девочке оказали помощь на месте, а мальчик 11 лет был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также пострадали две женщины 58 и 75 лет. Однако людей под завалами до сих пор ищут.

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