В Кривом Роге из-под завалов дома достали мужчину без сознания, но реанимировать его не удалось

Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать мужчину, но он, к сожалению, умер.

В Кривом Роге из-под завалов дома, разбитого россиянами, достали еще одного мужчину. Но он умер.

Об этом сообщила Днепропетровская областная военная администрация.

"Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его. Впрочем, к сожалению, спасти не удалось", – говорится в сообщении.

Дом в Кривом Роге, разбитый ракетным ударом со стороны РФ/Фото: Днепропетровская ОГА

Дом в Кривом Роге, разбитый ракетным ударом со стороны РФ/Фото: Днепропетровская ОГА

Дом в Кривом Роге, разбитый ракетным ударом со стороны РФ/Фото: Днепропетровская ОГА

В Днепропетровской ОГА отметили, что под руинами могут быть еще люди.

В настоящее время известно об 11 пострадавших. Среди них – 16-летняя девочка.

Напомним, российская армия атаковала Кривой Рог баллистикой и попала в четырехэтажный жилой дом.

Перед этим ряд областей охватила воздушная тревога из-за угрозы баллистики и "шахедов".