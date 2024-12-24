В Кривом Роге из-под завалов дома достали мужчину без сознания, но реанимировать его не удалось

Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать мужчину, но он, к сожалению, умер.
В Кривом Роге из-под завалов дома, разбитого россиянами, достали еще одного мужчину. Но он умер.
Об этом сообщила Днепропетровская областная военная администрация.
"Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его. Впрочем, к сожалению, спасти не удалось", – говорится в сообщении.
В Днепропетровской ОГА отметили, что под руинами могут быть еще люди.
В настоящее время известно об 11 пострадавших. Среди них – 16-летняя девочка.
Напомним, российская армия атаковала Кривой Рог баллистикой и попала в четырехэтажный жилой дом.
Перед этим ряд областей охватила воздушная тревога из-за угрозы баллистики и "шахедов".
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