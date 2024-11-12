В Кривом Роге из-под завалов дома достали тела троих детей

Ракетный удар по городу унес четыре жизни, спасатели работают, не останавливаясь.

В Кривом Роге из-под завалов дома, в который накануне Россия попала баллистикой, извлекли тела троих детей.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Лысак отметил, что произошедший накануне ракетный удар по городу унес четыре жизни. Он добавил, что спасатели работают, не останавливаясь.

"Ночью в регионе работала ПВО. Спасибо стражам неба за защиту. Неспокойным было утро в Каменском районе. Туда агрессор направил БпЛА. К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Какой ущерб нанес агрессор, уточняется", — рассказал он.

К утру оккупанты попали по Никополю, добавил Лысак. Применили дроны-камикадзе. Повреждены админздание и СТО. Люди уцелели.

Напомним, армия РФ вывела ракетоноситель в Средиземное море общим залпом до восьми ракет.

Квартиры просто нет! В Кривом Роге до сих пор ищут людей после удара баллистикой

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