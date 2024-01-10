В Кривом Роге из-за аварии город оказался без света и отопления

Без света из-за аварии Долгинцевский и часть других районов.

В Кривом Роге из-за серьезной аварии часть города осталась без света и отопления.

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Александр Вилкул.

По его словам, без света из-за аварии Долгинцевский и часть других районов.

“Водоснабжение переходит на генераторы, будет временный провал давления. Часть котельных переходит на генераторы. Аварийные бригады работают. Все переживем и победим”, — подчеркнул Александр Вилкул.

Напомним, что в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы во время воздушной тревоги.

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