В Кривом Роге мать прикрыла телом 1,5 летнего ребенка от ракетного удара: теперь женщину спасают врачи

В Кривом Роге 35-летняя женщина прикрыла телом 1,5-летнюю дочь от ракетного удара. Марина находилась в квартире вместе с двумя детьми и бабушкой. Теперь маму спасают врачи в Днепре.

Об этом рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, женщина почувствовала резкий удар в голову и успела своим телом прикрыть ребенка. Квартира полностью разрушилась: от нее остались только старые бревна и куски осыпавшегося кирпича.

"Потеря сознания. Приходя в сознание, она не знала, как и с кем связаться. Одно желание – посмотреть всем родным в глаза. После взрыва она попала на эту границу между жизнью", — рассказал Рыженко.

Раненую прооперировали. Обломок прошел через лобную долю, оставил много костных обломков, разрушил лобную пазуху. Сейчас к женщине начала возвращаться память.

"Нам в Мечникова суждено было жизнь Марины восстанавливать. Марина, закрывая глаза, всегда теперь видит свою семью. Счастье есть, я знаю, когда все живы", — добавил Рыженко.

Фото: Сергей Рыженко

Напомним, российская армия 16 декабря ударила ракетами по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Одна из них попала в многоквартирный дом. Четыре человека погибли и более десяти ранены. Одна из них самая тяжелая – семилетняя Арина.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Кривой Рог: ракета убила 4 человека, из-под завалов достали мертвого ребенка - Александр Вилкул

Читайте также: