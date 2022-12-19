В Кривом Роге мать прикрыла телом 1,5 летнего ребенка от ракетного удара: теперь женщину спасают врачи

Женщину прооперировали, к ней возвращается память.
В Кривом Роге 35-летняя женщина прикрыла телом 1,5-летнюю дочь от ракетного удара. Марина находилась в квартире вместе с двумя детьми и бабушкой. Теперь маму спасают врачи в Днепре.
Об этом рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
По его словам, женщина почувствовала резкий удар в голову и успела своим телом прикрыть ребенка. Квартира полностью разрушилась: от нее остались только старые бревна и куски осыпавшегося кирпича.
"Потеря сознания. Приходя в сознание, она не знала, как и с кем связаться. Одно желание – посмотреть всем родным в глаза. После взрыва она попала на эту границу между жизнью", — рассказал Рыженко.
Раненую прооперировали. Обломок прошел через лобную долю, оставил много костных обломков, разрушил лобную пазуху. Сейчас к женщине начала возвращаться память.
"Нам в Мечникова суждено было жизнь Марины восстанавливать. Марина, закрывая глаза, всегда теперь видит свою семью. Счастье есть, я знаю, когда все живы", — добавил Рыженко.
Напомним, российская армия 16 декабря ударила ракетами по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Одна из них попала в многоквартирный дом. Четыре человека погибли и более десяти ранены. Одна из них самая тяжелая – семилетняя Арина.
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