В Кривом Роге объявили 20 января Днем траура по жертвам ракетной атаки

В результате атаки погибли четыре человека.

20 января в Кривом Роге объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного обстрела 17 января.

Об этом пишет глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"На понедельник 20 января в городе будет объявлен день траура", — говорится в сообщении.

Что известно об обстреле

Напомним, российские войска атаковали жилую застройку Кривого Рога, и на момент публикации стало известно о четырех погибших — трех женщинах и мужчине. Известно о пяти раненых. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, врачи оказывают помощь.

Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистики.

Россияне атаковали Кривой Рог

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