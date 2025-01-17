В Кривом Роге объявили 20 января Днем траура по жертвам ракетной атаки

В результате атаки погибли четыре человека.
20 января в Кривом Роге объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного обстрела 17 января.
Об этом пишет глава Совета обороны города Александр Вилкул.
"На понедельник 20 января в городе будет объявлен день траура", — говорится в сообщении.
Что известно об обстреле
Напомним, российские войска атаковали жилую застройку Кривого Рога, и на момент публикации стало известно о четырех погибших — трех женщинах и мужчине. Известно о пяти раненых. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, врачи оказывают помощь.
Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистики.
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