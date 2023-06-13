В Кривом Роге объявили День траура: сколько ракет выпустила Россия по городу и последствия "прилетов"

Российская террористическая армия в ночь на 13 июня выпустила по Кривому Рогу шесть ракет. Они попали по гражданским объектам – многоэтажному жилому дому, складу с водой, транспортному предприятию и другим зданиям.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что российские террористы шестью ракетами атаковали гражданские помещения, не имеющие никакого отношения к военному сектору. Россияне убили в городе 11 человек. 14 июня в Кривом Роге объявлен День траура.

"Пострадали 36 человек, 12 сейчас находятся в больницах. Состояние двух крайне тяжелое, восьми — тяжелое, двух — средней тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь и борются за их жизнь", — сообщил Вилкул.

В Кривом Роге повреждения получили более 70 жилых домов. Среди них – 7 девятиэтажных, 8 четырехэтажных, 55 пятиэтажных. Также пострадали три школы, три здания еще двух учебных заведений – Педуниверситета и ПТУ №45, общежитие. По данным на данный момент, пострадали около 400 квартир, от взрывов выбито более 1300 окон в квартирах и подъездах. На 10 домах пострадали крыши.

Из многоэтажного жилого дома спасли 12 человек, среди которых 3-месячный ребенок.

"Подготовленные места для временного размещения пострадавших с бесплатным питанием. Пока таких заявок не поступало — люди переезжают к родственникам и знакомым. Но если у кого-то вдруг возникнет такая потребность — город предоставит необходимую помощь", — заявил Вилкул.

Напомним, российская террористическая армия в ночь на 13 июня обстреляла ракетами город Кривой Рог. Одна из ракет попала в жилой дом, где погибли 4 человека. Также в эту ночь террористы атаковали склад с бутилированной водой, где погибли 7 человек, среди которых 17-летний парень.

Читайте также: