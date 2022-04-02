В Кривом Роге отец и сын подорвались на кассетном боеприпасе российских оккупантов

В Кривом Роге отец и сын подорвались на кассетном боеприпасе российских оккупантов

Нельзя подходить к серебристым цилиндрикам.

В Днепропетровской области двое местных жителей подорвались на заряде от кассетного боеприпаса, выпущенного российскими оккупантами.

Об этом заявил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

Как стало известно, в Криворожском районе погиб отец и сын, которые подорвались на боеприпасе, выпущенном российскими оккупантами. Снаряд после детонации разбрасывает кассетные заряды. Сдетонировать он может в течение 40 часов.

“Гражданские люди нашли их и принесли домой. Я уже несколько дней по местным телеканалам, радиостанциям, в эфире центральных телеканалов, в соцсетях призываю, что нельзя подходить к серебристым цилиндрикам длиной 5 см и диаметром примерно 2 см”, - акцентировал Александр Вилкул.

В случае, если вы увидели на улице такой боеприпас, немедленно сообщите об этом на линию “102” или “101”.

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