В Кривом Роге патрульные задержали мужчину, который ездил по городу на машине, забитой оружием

В Кривом Роге патрульные задержали мужчину, который ездил по городу на машине, забитой оружием

В Кривом Роге Днепропетровской области патрульные полицейские задержали мужчину, который в машине перевозил оружие и боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Как стало известно, правоохранители в Саксаганском районе заметили подозрительный автомобиль Opel. Руководил им 41-летний водитель. Копы остановили транспортное средство, чтобы пообщаться с водителем, однако во время беседы обнаружили в багажнике автомобиля предметы, похожие на оружие и боекомплекты.

“Происхождение всего водитель объяснить так и не смог. Для установления обстоятельств происшествия вызвали следственно-оперативную группу Криворожского районного управления полиции №4”, — рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Напомним, что российские войска несколько раз обстреляли из "Градов" границы Криворожского района.

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