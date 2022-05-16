В Кривом Роге патрульные задержали мужчину, который ездил по городу на машине, забитой оружием

В Кривом Роге Днепропетровской области патрульные полицейские задержали мужчину, который в машине перевозил оружие и боеприпасы.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.
Как стало известно, правоохранители в Саксаганском районе заметили подозрительный автомобиль Opel. Руководил им 41-летний водитель. Копы остановили транспортное средство, чтобы пообщаться с водителем, однако во время беседы обнаружили в багажнике автомобиля предметы, похожие на оружие и боекомплекты.
“Происхождение всего водитель объяснить так и не смог. Для установления обстоятельств происшествия вызвали следственно-оперативную группу Криворожского районного управления полиции №4”, — рассказали в пресс-службе патрульной полиции.
Напомним, что российские войска несколько раз обстреляли из "Градов" границы Криворожского района.
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