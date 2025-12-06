- Дата публикации
В Кривом Роге перебои с водой и отоплением: какая причина
Масштабные гидроудары и отключения напряжения произошли на линиях, питающих насосные станции и котельные.
В Кривом Роге из-за ракетного обстрела объекта энергетики ночью произошел резкий перепад напряжения, повлекший масштабные проблемы в работе насосных станций Горводоканала и котельных теплоснабжающих организаций.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
По словам Вилкула, в результате ракетного удара произошло отключение и перезапуск крупных насосных станций Горводоканала и котельных, а также масштабные гидроудары.
«На части котельных вышло из строя оборудование. По Горводоканалу это привело к проседанию давления. Жители верхних этажей могли это почувствовать. Горводоканал уже вышел на параметры», — отметил Вилкул.
По его словам, больше всего пострадал Ингулецкий район: там повреждено оборудование котельных. С 02:00 ночи работают ремонтные бригады.
«Десять минут назад запустили две последние крупные котельные по временной схеме. Для людей на ЮГОКе и Ингульце это фактически означает частично проведение пуско-наладочных работ в домах — как при полном запуске в начале сезона», — рассказал он.
Вилкул призвал управляющие компании и ОСМД при необходимости срочно провести перезапуск оборудования, чтобы обеспечить стабильную работу теплоснабжения и водоснабжения.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 6 декабря российские войска осуществили мощный ракетно-дроновой обстрел Украины. На ряд регионов были нацелены ударные беспилотники «Шахед» и смертоносные ракеты «Кинжал» различных классов — баллистические, крылатые и аэробаллистические.