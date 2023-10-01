В Кривом Роге после попадания беспилотника есть разрушение, возник пожар

В ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки.
В ночь на 1 октября враг атаковал Кривой Рог беспилотниками. Есть попадания по гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Есть разрушение. Возник пожар – спасатели огонь локализовали. Никополь агрессор обстреливал из тяжелой артиллерии. Ударил и по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Повреждены линия электропередач и газопровод. Обошлось без погибших и пострадавших", — отметил он.
Ранее стало известно, что россияне атаковали Черкасскую область. В Умани есть попадания по промышленной инфраструктуре. На складах, в том числе с зерном, возникли пожары. Один человек пострадал.
Также ночью россияне сбросили на Херсонщину 10 авиабомб. Обошлось без жертв.
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