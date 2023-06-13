В Кривом Роге ракета попала в склад с водой: погибли 7 человек, среди которых 17-летний парень (фото)

Российская террористическая армия в ночь на 13 июня обстреляла ракетами город Кривой Рог. Одна из ракет попала в жилой дом, где погибли 4 человека. Также в эту ночь террористы атаковали склад с бутилированной водой, где погибли 7 человек, среди которых 17-летний парень.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Одна из ракет попала в жилой дом, полностью уничтожено два этажа. Уничтожено перекрытие между первым и вторым этажами. Там погибло 4 человека - это молодая семья, в возрасте 22 года, пожилой человек и один мужчина, примерно 30 лет мы еще идентифицируем. Для этого нужно несколько часов", - сказал он.

Также оккупанты запустили ракету по складскому зданию. Там хранили бутилированную воду, которую отправляли пострадавшим из-за теракта на Каховской ГЭС.

"Здесь работало около 25 человек. Они работали даже в круглосуточном режиме. Отсюда вода развозилась во все уголки нашего государства, в том числе и в Херсонскую область для пострадавших в результате теракта на Каховской ГЭС. Здесь нашли тела 7 гражданских, одному из них было 17 лет. Три человека в больнице. В общей сложности погибли 11 человек, 28 человек находятся в больнице", — сказал он.

Россияне запустили ракету по составу с водой – последствия. / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

В ГСЧС Украины сообщили, что из-за ракетного удара по складскому зданию вспыхнул пожар на площади 60 квадратных метров. Там нашли тела 7 человек, спасательная операция завершена.

"Произошло частичное разрушение одноэтажного отдельно стоящего складского здания на площади 600 кв.м. Также возник пожар в складском помещении на площади 60 кв. м, который уже ликвидирован. Еще на месте повреждено 6 транспортных средств", — говорится в сообщении.

Ракетный обстрел Кривого Рога 13 июня

Российская террористическая армия в ночь на 13 июня запустила несколько ракет по Кривому Рогу. Одна из них попала по многоэтажному жилому дому. Другая – по складским помещениям.

В жилом доме к моменту попадания спали люди. Известно, что там погибли 4 человека, на территории склада погибли 7 человек.

В оккупационном Министерстве обороны цинично отчитались о массовых убийствах украинцев, заявив, что "достигли цели" ракетных обстрелов.

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