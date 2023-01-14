В Кривом Роге ракетным ударом российских террористов повреждены 6 домов: есть погибший (фото)

Четыре ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Во время массированной ракетной атаки российских агрессоров одна из ракет попала в частный сектор в городе Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

По его словам, четыре вражеских ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны. Однако одна ракета упала вблизи объекта критической инфраструктуры.

"6 частных домов повреждены. Предварительно один человек погиб, один ранен", — проинформировал Вилкул.

На месте работают спасательные и аварийные службы.

Напомним, российские оккупанты нанесли новый массированный ракетный удар по Украине 14 января. Враг попал по объектам критической инфраструктуры и по обычным жилым домам, пострадали люди.

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