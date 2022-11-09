В Кривом Роге раздались взрывы: людей призывают быть осторожными из-за кассетных боеприпасов

Жителей города призывают не подбирать блестящие цилиндры, поскольку они могут быть смертельно опасны.

В среду, 9 ноября, Россия обстреляла Кривой Рог кассетными боеприпасами. Жителей города и района призывают осторожничать и внимательно смотреть под ноги.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог и Криворожский район. О взрывах. Важно! Район Лозоватки радиус до 10 км от данного населенного пункта. Наиболее вероятно "Смерч" или "Торнадо С". Взрывы в воздухе, возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов! Смотрим под ноги, ухаживаем за детьми, не берем в руки блестящие цилиндрики! Любая информация – звоним по телефону 101, 102 и 1520", — написал Вилкул.

Обстрелы Украины

Российские террористы с начала войны обстреливают военные, гражданские и объекты критической инфраструктуры Украины.

В ночь на 9 ноября российская армия атаковала Днепр иранскими дронами-камикадзе. Они попали в логистическое предприятие в городе. В результате были ранены четверо работников. Людей госпитализировали в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики.

Также 8 ноября оккупанты обстреляли Сумщину. Они выпустили по региону 59 мин и снарядов в сутки. Под обстрелами оказались Краснопольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Великописаревская и Миропольская общины.

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