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В Кривом Роге раздался мощный взрыв: Вилкул рассказал, что произошло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
5057
Время на прочтение
1 мин
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В Кривом Роге раздался мощный взрыв: Вилкул рассказал, что произошло

Фото: Associated Press

Воздушная тревога в городе не объявлялась.

Во вторник, 6 декабря, в Кривом Роге раздался мощный взрыв. Российские оккупанты нанесли ракетный удар.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры", – написал Вилкул.

Отметим, что воздушную тревогу в городе не объявляли. В настоящее время подробности ракетных ударов неизвестны.

Массированный ракетный обстрел Украины 5 декабря

Россия 5 декабря нанесла по территории Украины массированный ракетный удар. Оккупанты выпустили ориентировочно 70 ракет, из которых 60 удалось сбить. Целью захватчиков стала энергетическая инфраструктура.

Из-за ракетных обстрелов Одесса и Одесский район остались без электроснабжения. Восстановительные работы там продолжаются до сих пор.

В "Укрэнерго" отметили, что из-за ракетных обстрелов в Украине усложнилась ситуация с энергоснабжением. На стабилизацию работы энергетической системы уйдет несколько суток.

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Дата публикации
Просмотры
5057
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