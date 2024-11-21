В Кривом Роге резко возросло количество пострадавших из-за атаки (фото)

Две женщины находятся в тяжелом состоянии.
Число пострадавших в Кривом Роге в результате ракетной атаки 21 ноября возросло до 26. Появились новые фото разрушений в городе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По данным Лысака, из-за атаки на Кривой Рог пострадали 26 человек.
Две женщины находятся в тяжелом состоянии. У одной из пострадавших – резаные раны головы, у другой – осколочное ранение живота.
Глава ОВА также опубликовал новые фото с разрушениями в городе после российского удара.
Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и попали в административное здание. Также были повреждены многоквартирные дома и автомобили. Сначала было известно о 13 пострадавших.
Читайте также: