В Кривом Роге резко возросло количество пострадавших из-за атаки (фото)

Две женщины находятся в тяжелом состоянии.

Число пострадавших в Кривом Роге в результате ракетной атаки 21 ноября возросло до 26. Появились новые фото разрушений в городе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По данным Лысака, из-за атаки на Кривой Рог пострадали 26 человек.

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Две женщины находятся в тяжелом состоянии. У одной из пострадавших – резаные раны головы, у другой – осколочное ранение живота.

Глава ОВА также опубликовал новые фото с разрушениями в городе после российского удара.

Повреждения в Кривом Роге в результате атаки 21 ноября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Повреждения в Кривом Роге в результате атаки 21 ноября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Повреждения в Кривом Роге в результате атаки 21 ноября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и попали в административное здание. Также были повреждены многоквартирные дома и автомобили. Сначала было известно о 13 пострадавших.

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