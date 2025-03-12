В Кривом Роге резко возросло количество раненых из-за атаки

В Кривом Роге количество раненых из-за российской атаки возросло до 14. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Число раненых в результате утренней ракетной атаки выросло до 14 человек. Среди раненых – девять женщин.

В больницах находятся девять человек. Четверо из них – в тяжелом состоянии (в частности, две женщины в возрасте 79 и 46 лет), 58-летний мужчина – в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное.

Напомним, утром 12 марта российские войска устроили двойную ракетную атаку на Кривой Рог. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры. Сначала было известно об одной жертве и двух пострадавших.