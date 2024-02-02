В Кривом Роге спасли шахтеров, застрявших под землей из-за атаки "Шахедов"

На поверхность подняли работников двух шахт, оказавшихся без света из-за попадания дронов.

В Кривом Роге подняли на поверхность всех 113 шахтеров, застрявших под землей из-за обесточивания в результате российской атаки "Шахедами".

Об этом сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Отметим, в результате удара беспилотников 2 февраля в Криворожском районе обесточены более 40 тыс. абонентов. В частности, без электричества осталось две шахты и под землей оказались более 100 рабочих.

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Вилкул сообщил, что всех шахтеров уже подняли на поверхность.

"Все 113 шахтеров на поверхности. Спасибо горноспасателям, ГСЧС, руководству и трудовым коллективам КЖРК и Арселору", — написал он в Сети.

Напомним, в ночь на 2 февраля РФ ударила дронами по Криворожскому району и попала по критической инфраструктуре города. В результате зафиксированы масштабные отключения света.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Атака дронов на подстанцию! Кривой Рог без света! Под землей застряли более 100 шахтеров

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