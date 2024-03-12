В Кривом Роге увеличилось количество погибших: из-под завалов достают людей (видео)

В Кривом Роге, по которому российские оккупанты нанесли удар, возросло количество жертв.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр МВД Игорь Клименко.

Как стало известно, в ходе поисков спасатели обнаружили уже троих погибших. В общем, по состоянию на данный момент известно о 38 раненых. Есть пострадавшие дети.

"Однако эти цифры не окончательные, ведь продолжаются поисково-спасательные работы. ГСЧС, полицейские, неравнодушные жители спасают заблокированных людей из квартир и продолжают поиски тех, кто может находиться под завалами. 4 человека уже удалось спасти. Благодарю тех, кто спасает и помогает", — подчеркнул Клименко.

Напомним, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу произошел пожар в многоэтажке.

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