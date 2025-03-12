В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки

В Кривом Роге в результате российской атаки число раненых увеличилось до 16. Восемь пострадавших госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

"По уточненной информации из-за утренних ударов по Кривому Рогу пострадали 16 человек", — написал он.

В результате атаки повреждены гостиница, административные здания, 15 многоквартирных домов, 4 магазина, автошкола, нежилое здание, 6 гаражей, более двух десятков автомобилей, троллейбус и инфраструктура.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram, что после утреннего удара по Кривому Рогу в больнице остаются восемь пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Шесть пострадавших находятся под амбулаторным наблюдением.

Напомним, утром 12 марта российские войска совершили двойную ракетную атаку на Кривой Рог, в результате вражеской атаки погибла сотрудница Криворожской районной военной администрации Ирина Васюк.

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