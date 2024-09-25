В Кривом Роге увеличилось количество жертв российской атаки

В больнице скончался мужчина. Медики пытались его спасти, но все было бесполезно.

В Кривом Роге до четырех человек увеличилось количество жертв российской атаки 21 сентября.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

"В больнице скончался 50-летний мужчина, раненый во время вражеской ракетной атаки на Кривой Рог. Медики сделали все, что могли. Впрочем, к сожалению, спасти пациента не удалось", — рассказал он.

Глава ОВА сообщил, что россияне продолжили обстрелы Никопольского района вечером, ночью и утром. Они использовали дроны-камикадзе и артиллерию, обстреляв Никополь и Марганецкую громаду. Был поврежден частный дом, но обошлось без погибших и пострадавших. В Синельниковском районе в результате российской атаки загорелось заброшенное здание, пожар потушили, люди не пострадали.

Напомним, ночью РФ совершила атаку на Кривой Рог. Повреждены частные жилые дома.

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