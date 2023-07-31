В Кривом Роге возросло число погибших из-за ракетных ударов России

По данным спасателей, 50 человек получили ранения.

В Кривом Роге из-под завалов достали еще одного погибшего. В настоящее время уже известно о шести жертвах российских ракетных ударов по городу.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По состоянию на 18:00 31 июля известно о шести погибших из-за ракетного удара по Кривому Рогу, среди которых 10-летняя девочка. Также пострадали 50 человек, среди которых 5 детей и работник ГСЧС.

"Подразделениями ГСЧС спасены 3 человека, из них ребенка 2013 г.р., эвакуировано 30 человек. К поисково-спасательным работам привлечены 349 человек и 80 ед. техники, из них от ГСЧС 116 человек и 31 единица техники", — сообщили спасатели.

В ГСЧС также добавили, что психологи спасательной службы оказывали помощь 88 человек.

"Здесь развернут пункт предоставления экстренной психологической помощи, куда люди могут обратиться за поддержкой и получить советы по преодолению стрессового состояния после очередного террористического проявления врага", — отметили спасатели.

Ракетный удар по Кривому Рогу.

Утром 31 июля Россия двумя ракетами атаковала Кривой Рог. Оккупанты попали в жилой дом и учебное заведение. По данным спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне атаковали город баллистическими ракетами.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал атаки россиян по Кривому Рогу 31 июля и показал видео последствий.

Также известно, что из-за ракетных обстрелов Кривого Рога в собственной квартире погибли 45-летняя мать и ее 10-летняя дочь Даша.

Читайте также: