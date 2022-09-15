В Кривом Роге всю ночь "укрощали" воду: что происходит на месте ракетного удара (фото)

Уровень воды в реке Ингулец удалось снизить на 13 сантиметров.

В Кривом Роге Днепропетровской области всю минувшую ночь боролись с последствиями российского ракетного удара. Там "укрощали" воду, которая разлилась после атаки по гидротехническим сооружениям города.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров.

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"На эту минуту его удалось снизить на 13 сантиметров и он продолжает падать. Спасатели и аварийные службы продолжают работу", — отметил Резниченко.

В городе подтоплены 112 частных домов и дворов. Людей эвакуировали.

"Из-за ракетного удара повреждены несколько водоводов. В Софиевской общине без воды почти 5 000 человек. Восстановительные работы продолжаются", — написал Резниченко.

По уточненным данным, россияне били по Кривому Рогу ракетами "Кинжал" и "Искандер".

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары по плотине Карачуновского водохранилища в Кривом Роге будут еще одной причиной того, почему Россия проиграет.

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