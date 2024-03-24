В Кривом Роге вводят графики отключения света: подробности

Российские оккупанты, атаковавшие Кривой Рог на Днепропетровщине ударными дронами, повредили теплосеть и линию электропередач. Поэтому в городе вводят графики аварийных отключений света.

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Александр Вилкул.

По его словам, энергетики внедряют график аварийных отключений электроэнергии. Больницы, насосные и другие объекты критической инфраструктуры будут переходить на генераторы.

“У нас работает 213 Пунктов незламності, в которых все есть. Также, пожалуйста, зарядите гаджеты и павербанки”, – подчеркнул мэр.

Напомним, что в Харькове до сих пор сложная ситуация с электроэнергией.

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