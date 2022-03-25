В Кривом Роге задержали экс-правохранителя, который сдавал позиции украинцев якобы из-за задержанной в России жены

В Кривом Роге задержали экс-правохранителя, который сдавал позиции украинцев якобы из-за задержанной в России жены

Также задержан и дельц, который торговал бесплатным снаряжением для защитников

Экс-правохранителя, собиравшего разведданные по заказу россиян, задержала Служба безопасности в Кривом Роге.

Об этом говорится в ТСН.

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Мужчина передавал информацию о расположении вооруженных сил, терробороны и полиции, снимал фотографии и видео. Когда его задержали, утверждал: спецслужбы России задержали его проживающую и работающую в России жену, и таким образом заставили сотрудничать.

Экс-охраннику сейчас грозит 15 лет заключения. Одновременно в Кривом Роге СБУ задержала также наживавшегося на войне дельца. Мужчина притворялся волонтером, бесплатно забирал у производителя снаряжение для защитников. А дальше продавал настоящим волонтерам по завышенным ценам. Мошенник успел присвоить снаряжение на семьдесят тысяч гривен.

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