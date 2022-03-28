В Кривом Роге задержали фаната "русского мира": призывал сменить государственные границы

Вражеский агитатор публиковал в сети призывы поддерживать "русский мир".
В Кривом Роге правоохранители разоблачили и задержали бывшего военнослужащего, который активно высказывал в соцсети антиукраинскую позицию.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ области.
Как стало известно, вражеский агитатор публиковал в сети призывы поддерживать “русский мир”, а также высказывал антиукраинскую позицию.
В его соцсетях нашли сообщения, где он одобряет то, что делает в Украине правительство РФ, а также одобряет смену государственных границ нашей страны.
“В ходе санкционированного обыска, проведенного по месту жительства злоумышленника, изъята компьютерная техника и мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 (“Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”) УК Украины, следователями СБУ агитатор поставлен в известность о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей”, — рассказали в пресс-службе СБУ области.
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