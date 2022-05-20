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В Кривом Роге задержали мужчину с гранатой во время комендантского часа

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В Кривом Роге задержали мужчину с гранатой во время комендантского часа

Фото: Национальная полиция

В Кривом Роге во время комендантского часа на улице задержали 30-летнего мужчину с гранатой РГД-5.

Об этом сообщили в Криворожском районном управлении полиции.

Боеприпас обнаружили при осмотре личных вещей. После чего во время обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили еще две гранаты.

Все изъятое правоохранители направили на экспертное исследование. В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, в Днепре на улице нашли противопехотную мину. Ее заметил прохожий в кустах возле дома и позвонил по телефону на линию "101".

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