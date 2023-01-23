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В Кривом Роге заметили "лазерное шоу": власти объяснили, что это система борьбы с "шахедами" (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
5121
Время на прочтение
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В Кривом Роге заметили "лазерное шоу": власти объяснили, что это система борьбы с "шахедами" (фото)

Фото: Александр Вилкул / Facebook

Мощные прожекторы используют против российских беспилотников.

В Кривом Роге на Днепропетровщине местные жители заметили якобы лазерное шоу в небе посреди ночи. В городской военной администрации объяснили, что это работа новой системы по борьбе с российскими беспилотниками.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВА Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Это не лазерное шоу. Это мы купили новые мощные прожекторы для системы борьбы с "мопедами". P.S. Отвечаю на вопросы после сотен публикаций в соцсетях", — написал он.

© Александр Вилкул / Facebook
Фото: Александр Вилкул / Facebook
© Александр Вилкул / Facebook
Фото: Александр Вилкул / Facebook
© Александр Вилкул / Facebook
Фото: Александр Вилкул / Facebook
© Александр Вилкул / Facebook
Фото: Александр Вилкул / Facebook

Напомним, во время массированной российской атаки 14 января одна из ракет попала в частный сектор в Кривом Роге. В результате удара один человек погиб, еще один получил ранения. Также были повреждены жилые дома.

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Дата публикации
Просмотры
5121
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