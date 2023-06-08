В Кривом Роге запаса воды осталось на полтора месяца: Вилкул — о том, что будет дальше

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что из-за подрыва российскими террористами Каховской ГЭС в городе запаса воды осталось на полтора месяца. Это – при условии экономного потребления.

Об этом он сообщил 8 июня на своем брифинге.

"Сегодня в 03.20 ночи уровень в Каховском водохранилище упал ниже нашего водозабора. И сейчас уже находится ниже уровня 12,5 метров, при норме 16,8 метров. Для нас это означает, что в наше водохранилище Южное уже перестала поступать каховская вода. В самом водохранилище Южное, благодаря заранее проведенным работам, имеем запас при экономном потреблении - подчеркиваю при экономном - на 1,5 месяца", - сказал он.

Вилкул сообщил, что для того чтобы Кривой Рог был с водой, нужно реализовать ряд важных проектов.

"За это время нам необходимо реализовать ряд серьезных проектов для того, чтобы город и дальше был с водой. Сегодня состоялось совещание под председательством президента Украины Владимира Александровича Зеленского, на котором я доложил ситуацию и пути решения. Мы будем реализовывать одновременно три проекта. Один - совместно с Агентством восстановления и развития инфраструктуры. Два - силами города. Ответственность огромная, времени очень мало", - сказал он.

Александр Вилкул добавил, что в Кривом Роге "Кривбассводоканал" работает почти круглосуточно в штатном режиме, качество воды контролируется специалистами. Он призвал жителей города экономить воду.

Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Также глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг 12,5 метров. Это ниже "мертвой" точки 12,7 метра, когда уже нельзя производить водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС.

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