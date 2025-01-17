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В Кривом Роге завершены спасательные работы: что известно о погибших и пострадавших

В Кривом Роге завершены спасательные работы: что известно о погибших и пострадавших

Последствия обстрела / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Сейчас на месте работает штаб помощи людям.

В Кривом Роге завершились аварийно-спасательные работы после российской атаки 17 января.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По словам Лысака, в результате атаки четыре человека погибли, а девять – пострадали. Из них пятеро госпитализированы, остальным врачи оказали помощь на месте.

Также повреждены четыре многоэтажки, 17 частных домов и с десяток авто.

Лысак поблагодарил всех причастных за помощь.

"Спасибо всем, кто не оставил жителей один на один с горем. Спасателям, медикам, коммунальщикам, психологам. Всем службам, которые сразу примчались на место", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 января в Кривом Роге объявлен днем траура по погибшим в результате ракетных обстрелов.

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