В Кривом Роге завершены спасательные работы: что известно о погибших и пострадавших

В Кривом Роге завершились аварийно-спасательные работы после российской атаки 17 января.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По словам Лысака, в результате атаки четыре человека погибли, а девять – пострадали. Из них пятеро госпитализированы, остальным врачи оказали помощь на месте.

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Также повреждены четыре многоэтажки, 17 частных домов и с десяток авто.

Лысак поблагодарил всех причастных за помощь.

"Спасибо всем, кто не оставил жителей один на один с горем. Спасателям, медикам, коммунальщикам, психологам. Всем службам, которые сразу примчались на место", – говорится в сообщении.

Ракетная атака РФ на Кривой Рог (5 фото)

Напомним, 20 января в Кривом Роге объявлен днем траура по погибшим в результате ракетных обстрелов.

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