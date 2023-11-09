В Кропивницком экс-чиновник СИЗО во время войны пытался продать комплектующие к вертолетам Ми-8 (фото)

В Кропивницком СБУ разоблачила дельца, который хотел нелегально вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, схему нелегального бизнеса организовал бывший чиновник Кропивницкого СИЗО. Чтобы переправлять товар иностранным заказчикам, он хотел использовать сервисы международных грузоперевозок. А чтобы скрыть нелегальный экспорт, пытался внести недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации.

Таким образом, подозреваемый намеревался вывезти вспомогательные газотурбинные двигатели и навигационную аппаратуру для многоцелевых вертолетов Ми-8. Для поиска клиентов он размещал объявления на специализированных сайтах.

“Сотрудники своевременно разоблачили сделку, поэтапно задокументировали ее и тем самым предотвратили нелегальный вывоз за границу авиационных агрегатов и программного обеспечения. На основании собранных доказательств злоумышленнику поставлено в известность о подозрении по ч.1 ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). В настоящее время идет расследование для установления источников происхождения и конечного получателя вертолетного оборудования. Дополнительно готовятся материалы для передачи изъятого имущества на нужды вооруженных сил Украины”, — рассказали в СБУ.

Напомним, что в Украине контрабандисты хотели вывезти оборудование для истребителей МиГ-29.

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