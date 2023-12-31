В Кропивницком и Кривом Роге раздаются взрывы

Сегодня, 31 декабря, во время воздушной тревоги раздались взрывы в двух городах — Кропивницком и Кривом Роге.

Об этом сообщает "Суспільне".

Пока не сообщается о последствиях вражеских ударов.

Напомним, во всех городах Украины 31 декабря уже второй раз за день раздается сигнал воздушной тревоги из-за взлета бомбардировщика МиГ-31.

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