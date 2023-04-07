В Кропивницком мужчина создал массовую ботоферму, чтобы помогать оккупантам

СБУ ликвидировала в Кропивницком ботоферму, которая создавала тысячи фейковых аккаунтов для информдиверсий против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, организатором ботофермы был переселенец из Запорожья, переехавший в Кировоградскую область после полномасштабного вторжения РФ. Уже на месте он начал массово создавать анонимные аккаунты в соцсетях и продавать через даркнет.

"Соответствующее оборудование установил в съемной квартире одного из спальных районов областного центра. Средняя стоимость одного бота – 200 грн. Установлено, что злоумышленник создал почти 3 тыс. фейковых аккаунтов, которые планировал продать на общую сумму более полумиллиона грн. Основными его клиентами были представители российских спецслужб, а также подконтрольные им прокремлевские пропагандисты. Боты нужны были агрессору для разгона дезинформации якобы от имени украинских граждан о ситуации на фронте, а также для попыток дискредитации подразделений Сил обороны", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Уже во время обысков в съемной квартире мужчину нашли компьютерную технику, специализированное оборудование, а также три тысячи SIM-карт.

Напомним, что блогерша в социальных сетях призвала отсоединить Закарпатье от Украины. По этому факту СБУ зарегистрировала уголовное производство.

Читайте также: