В Кропивницком простились с братьями-двойнятами, погибшими в первый день великой войны (фото)

Сыновья еще успели позвонить маме и попрощаться, признавшись, что на них движется целая колонна российских танков.

В Кропивницком простились с братьями-близнецами Владиславом и Ростиславом Бойко, погибшими вместе в первый день полномасштабной войны.

Об этом сообщает "Суспильне".

Владислава и Ростислава год считали без вести пропавшими. Они были одними из первых, кто принял бой в первый день полномасштабного наступления России. По словам матери Елены, ее сыновья погибли 24 февраля возле поселка Беловодск Луганской области.

Что известно о погибших героях

После окончания строительного техникума ребята ушли в армию.

"В 2000 году им предложили идти в миротворческие войска. Направили в Ливан, они год там были", – рассказывает Елена.

После возвращения из армии ребята решили работать в полиции.

"Когда началась война, они свои майорские погоны положили и сказали: "Мама, мы пойдем туда, где мы нужнее", – рассказывает женщина.

Мама погибших вспомнила, как сыновья позвонили ей в последний раз попрощаться: "Мама, папа, извините, если мы чем-то провинились перед вами, но вряд ли мы выстоим. Потому что силы – совсем неравны. На нас двигается целая колонна танков".

Напомним, что в марте прошлого года в селе под Черниговом российские оккупанты расстреляли трех подростков. Двое погибших были братьями-близнецами.

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