В Кропивницком сторонник "русского мира" вместе с оккупантами готовил массированный ракетный удар: что известно (фото)

В Кировоградской области разоблачили предателя Украины, завербованного российской ФСБ, собиравшего информацию врагу для массированного обстрела территории областного центра.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что предателя с прокремлевскими взглядами, которые он неоднократно обнародовал среди своей обстановки, спецслужба РФ завербовала после начала полномасштабного вторжения. Предателю поручили собирать информацию о размещении подразделений сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона для ФСБ.

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В первую очередь его интересовали локации местных объектов энергетики. Для этого злоумышленник выходил на местность и делал фото-, видеофиксацию украинских объектов.

После этого "отчет" с электронными координатами передавал врагу через анонимные мессенджеры.

Также россияне поручили ему установить GPS-трекер у одной из трансформаторных подстанций в Кропивницком. По сигналам "маячка" оккупанты намеревались скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту.

"В случае успешной воздушной атаки захватчики планировали продолжить серию обстрелов по территории областного центра, используя "наводки" агента ФСБ. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке установки GPS-устройства вблизи городской электроподстанции", — говорится. в сообщении.

Во время осмотра места происшествия и обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили:

GPS-трекер с сим-картой мобильного оператора;

телефоны и компьютерную технику с поличным с представителем ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 23 января СБУ задержала агента ФСБ, получившего задание от оккупантов устроиться в Сумскую областную военную администрацию, чтобы шпионить для РФ. Также сумчанин во исполнение задачи ФСБ передавал координаты сил обороны.

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