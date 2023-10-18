В Крым массово завозят старые советские САУ – в "АТЕШ" назвали причину (видео, фото)

Оккупанты завозят в Евпаторию советские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Во временно оккупированном Крыму партизаны фиксируют перекидывание россиянами советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".
Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".
"Наш агент сообщает, что в Евпаторию массово завозят САУ 2С1 "Гвоздика", которые также массово и уничтожаются на фронте", — рассказали партизаны.
В "АТЕШ" добавили, что в связи с серьезными потерями в рядах армии России, оккупанты вынуждены вновь прибегать к использованию устаревшей техники, которая совсем не новая и не приспособлена для нынешних боевых действий.
"Они отправляют своих солдат на технику, которая с большой вероятностью может сломаться в самый критический момент. Но российский режим не придает большого значения человеческим жизням, даже жизням своих собственных граждан", — говорится в сообщении.
Напомним, партизаны из Евпатории показали ничтожную оборону оккупантов на побережье (фото).
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