В Крым сбежали около полутысячи коллаборантов из Запорожья и Херсонщины

По данным Центра национального сопротивления, предателей Украины расселили в двух пансионатах Севастополя.
Колаборанты с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей сбежали во временно оккупированный Крым.
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Приспешники рашистов чувствуют, что для них запахло жареным и ищут любую возможность избежать ответственности. Около полутысячи коллаборантов и членов их семей из временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей сбежали в Крым", — говорится в сообщении.
По данным Центра национального сопротивления, приспешники захватчиков расселены в двух пансионатах Севастополя. Там предатели надеются укрыться от уголовной ответственности.
Ситуация в Запорожской области
Оккупанты уволили с должности "мэра" Энергодара коллаборанта Александра Волгу. СМИ сообщают, что последний пост на странице гауляйтера был опубликован еще 18 ноября.
СБУ продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, которые находятся в захваченных районах юга и востока Украины. Так, во временно оккупированных районах Запорожской области установили личности еще 11 предателей, участвовавших в организации незаконного референдума.
Российские кафиры в селе Михайловка на Запорожье прячут свою военную технику на территории больницы, в частности под палаты роддома.
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