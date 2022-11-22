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В Крым сбежали около полутысячи коллаборантов из Запорожья и Херсонщины

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
1109
Время на прочтение
2 мин
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В Крым сбежали около полутысячи коллаборантов из Запорожья и Херсонщины

Скриншот из Marine Traffic / Фото: Associated Press

По данным Центра национального сопротивления, предателей Украины расселили в двух пансионатах Севастополя.

Колаборанты с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей сбежали во временно оккупированный Крым.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Приспешники рашистов чувствуют, что для них запахло жареным и ищут любую возможность избежать ответственности. Около полутысячи коллаборантов и членов их семей из временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей сбежали в Крым", — говорится в сообщении.

По данным Центра национального сопротивления, приспешники захватчиков расселены в двух пансионатах Севастополя. Там предатели надеются укрыться от уголовной ответственности.

Ситуация в Запорожской области

Оккупанты уволили с должности "мэра" Энергодара коллаборанта Александра Волгу. СМИ сообщают, что последний пост на странице гауляйтера был опубликован еще 18 ноября.

СБУ продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, которые находятся в захваченных районах юга и востока Украины. Так, во временно оккупированных районах Запорожской области установили личности еще 11 предателей, участвовавших в организации незаконного референдума.

Российские кафиры в селе Михайловка на Запорожье прячут свою военную технику на территории больницы, в частности под палаты роддома.

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Дата публикации
Просмотры
1109
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