В крымской Оленовке сработала ПВО оккупантов: фото, видео

Пользователи в Сети публикуют видео и фото, на которых слышны звуки взрывов и видны полосы дыма в небе.

Возможно, работает противовоздушная оборона российских оккупантов.

Местные паблики пишут, что в этот день в Оленовке проходит какой-то концерт с кучей звезд. Ну что ж, событие будет неспокойным, пока на полуострове будут оставаться российские захватчики.

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота РФ в Севастополе прилетел беспилотник. Сначала оккупационные "власти" сообщали, что дрон не удалось сбить, но потом начали убеждать, что БПЛА все же сбили, а на крышу штаба просто упали его обломки.

В этот же день раздались взрывы в оккупированной Евпатории и Заозерном. Там тоже могла работать ПВО.

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