В Крыму активизировались партизаны "Боевые чайки: окупантов ожидает только смерть — ABC News

После 24 февраля в Крыму проявили себя антивоенные активисты с проукраинскими взглядами.

Успешные удары Украины по российским объектам и позициям во временно оккупированном Крыму произошли благодаря работе партизан.

Об этом пишет австралийское издание ABC News.

"Группа партизан сыграла важную роль в атаке: она предоставила Вооруженным силам Украины критически важные разведывательные данные о штабе Черноморского флота РФ", – пишет издание со ссылкой на партизанское движение.

"Удар по базе ВМФ России был прямым ударом в сердцевину оккупационной военной структуры, – сказал партизан, пожелавший остаться неизвестным и скрывающий свою личность, в видео, посланном эксклюзивно для АВС. – Мы считаем, что уничтожение базы стало необратимой точкой в процессе крушения российских Эта смертоносная акция привела к ликвидации многих высокопоставленных военных офицеров противника, что заставило их осознать опасность пребывания в Крыму".

Как сообщает ABC News, партизан является членом крымских "Боевых чаек" – подпольного движения сопротивления. Он ответил на список вопросов, отправленных изданием через приложение для зашифрованных сообщений.

"Боевые чайки" появились в сентябре прошлого года, после полномасштабного вторжения России в Украину. Они взяли на себя ответственность за диверсии на железной дороге, подверглись российской военной технике и солдатским автомобилям в Крыму.

Издание напоминает, что Крым имеет решающее значение для обеспечения российских войск на передовой. Он был использован Россией как стартовая площадка для вторжения на юг Украины 2022 года, а ее военные корабли, базирующиеся в Черном море, с тех пор обстреливаются ракетами гражданских украинцев.

Отвечая на вопрос, будет ли движение предоставлять информацию о военных объектах в Крым после недавней поставки Соединенными Штатами ракет ATACMS большой дальности, партизан ответил: "Мы уже предоставляли критически важную информацию об этих объектах и продолжаем это делать".

Начиная с августа 2022 года, в Крыму слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам", "работой ПВО" или "учениями военных РФ".

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