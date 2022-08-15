В Крыму арестовали диджея, включившего украинскую песню в кафе

В кафе "Краб" города Щелкино транслировался клип "Дикое поле". Он заканчивается надписью "Слава ВСУ".
Российский суд в Крыму арестовал на 10 суток диджея, который поставил песню "Дикое поле" украинского рэпера YARMAK в кафе "Краб" города Щелкино.
Об этом сообщает подконтрольный России Ленинский районный суд Крыма, пишет издание "Крым. Реалии".
Мужчину обвинили в том, что в кафе на проекторе демонстрировалась "нацистская символика" запрещенного в России украинского полка "Азов".
"В судебном заседании правонарушитель свою вину признал частично, объяснив, что выполнял функции диджея в указанном кафе. Видео с украинской песней им было поставлено по заказу одного из посетителей кафе, однако содержание песни и видеоклип к ней ему не были известны", – говорится в сообщении суда.
Диджей был арестован на 10 суток с "конфискацией предмета административного правонарушения". Решение суда может быть обжаловано.
СМИ опубликовали видео признаний диджея и мужчины, заказавшего песню "Дикое поле". По этим данным, арестованного зовут Юрий Радионов, мужчина, заказавший песню – Дмитрий Гент. Последний заявил, что заказал украинскую песню, заплатив за это диджею.
Кроме того, в соцсетях опубликовано видео, на котором видно, что в кафе "Краб" транслировался клип "Дикое поле". Он заканчивается надписью "Слава ВСУ".
Напомним, стало известно, кто взорвал Северо-Крымский канал. Заместителя командующего Черноморским флотом РФ и командиром бригады будут судить за подрыв Северо-Крымского канала в Херсонской области.
Читайте также:
- ВСУ переходят к третьему этапу войны: военный эксперт объяснил, что это значит
- "Эта зима будет тяжелой для всех": Волкер заявил, что война в Украине будет продолжаться и весной, и летом 2023 года
- Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты
- Запад сделал свою ставку: Климкин рассказал о тайном сигнале Украины по НАТО