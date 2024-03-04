В Крыму атакована авиабаза "Гвардейское": какие есть последствия для оккупантов — росСМИ

Российское военное командование не комментировало ракетный удар по их авиабазе.

Во временно оккупированном Крыму нанесли ракетный удар по авиабазе "Гвардейское".

Об этом сообщает российский телеграмм-канал ASTRA со ссылкой на источники.

По данным паблика, две неустановленные ракеты упали на территории авиабазы "Гвардейское" – воинская часть 46451, ориентировочно в 16 часов 1 марта. Обе ракеты взорвались.

Отмечается, что в результате удара получила рулижная дорога аэродрома. Также ранены трое военнослужащих.

По состоянию на 4 марта российское военное командование не комментировало этот удар.

По данным "Радио Свобода", на аэродроме "Гвардейское" базируется 37-й смешанный авиационный полк ВВС.

Напомним, в ночь на 3 марта из-за взрывов в Крыму перекрывали Керченский мост.

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