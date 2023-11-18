В Крыму "АТЕШ" проникли в часть Росгвардии – разведали количество техники и личного состава (фото)

Партизаны рассказали о вылазке в часть Росгвардии в Евпатории.
Партизанское движение "АТЕШ" сообщило, что их агент проник в одну из частей Росгвардии в Евпатории, во временно оккупированном Крыму.
Об этом "АТЕШ" написал в своем Telegram-канале.
"Нам удалось разведать количество техники и личного состава противника. Также мы узнали место и время совещания командования части. Результаты не заставят себя ждать!" – заявили партизаны.
Напомним, ГУР раскрыло детали двух спецопераций в Крыму.
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