В Крыму произошла "бавовна" на одной из крупнейших авиабаз россиян (фото, видео)

В Крыму раздались взрывы на одном из крупнейших аэродромов авиации бывшего Черноморского флота СССР.

Во временно оккупированном Крыму в поселке Октябрьский произошла "бавовна". Известно о взрывах на нефтебазе и аэродроме.

Об этом сообщают местные в соцсетях.

Пропагандисты заявляют о якобы ударе беспилотников по нефтебазе и аэродрому, в результате чего сдетонировали боеприпасы. Вероятно, в результате этого около железнодорожной станции "Элеваторная" также произошел пожар. Там остановили движение поездов.

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов также заявляет о попытке "налета беспилотников по инфраструктурным объектам Красногвардейского района".

Аксенов сообщил, что движение на Крымской железной дороге приостановлено "для минимизации рисков". Кроме того, на полуострове объявили об эвакуации населения в радиусе 5 км от места "бавовны" в пункты временного размещения. Последствия "чрезвычайного происшествия" обещают устранить "в сжатые сроки".

В свою очередь, в ВСУ официально подтвердили, что Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и склады армии РФ в Октябрьском.

Взрывы в Крыму 22 июля / Фото: соцмережі

Следует отметить, что в Красногвардейском районе расположена авиабаза, которая являлась одним из крупнейших аэродромов авиации Черноморского флота СССР.

В то же время в Крыму уже ищут тех, кто выложил видео "прилета". Оккупанты призывают жителей полуострова "сдавать" людей, сливших в сети видео пожара в Красногвардейском районе.

В Крыму расцвела "бавовна" на нефтебазе и аэродроме (видео)

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что взрывы на главной транспортной артерии Крыма – Крымском мосту – это "ощутимая пощечина для имиджа Путина", особенно после тех событий, которые происходят во внутренней политике России. Поэтому они "не последние".

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