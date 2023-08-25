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В Крыму базу оккупантов в Перевальном посетила "бавовна": что известно

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
4825
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1 мин
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В Крыму базу оккупантов в Перевальном посетила "бавовна": что известно

Взрыв на базе окупантов в Перевальном / Фото: Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

В госпиталь в Симферополе доставили кучу "трехсотых" российских воинов.

На базу российских оккупантов во временно оккупированном Крыму пришла "бавовна".

Подробности рассказал легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"По предварительным данным с военной базы в Перевальном доставили кучу "трехсотых" оккупантов в госпиталь в Симферополе. Ждем уточнения от Генштаба", — написал Федоров.

Напомним, что украинские военные провели спецоперацию в Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " В Крыму подняли украинский флаг!"

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Дата публикации
Просмотры
4825
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