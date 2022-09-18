"В Крыму будем уничтожать военные базы", – Подоляк перечислил условия по переговорам с Россией

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что глава Кремля не может говорить о каких-либо условиях по переговорам с Украиной.

Подоляк подчеркнул, что Путин может говорить только о том, что готов вывести все войска с территории нашего государства.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в эфире телемарафона Freeдом.

"Не просто вывести к границам до 23-24 февраля, а именно освободить Донецкую и Луганскую области и Крым. Вот после этого мы будем обсуждать вопросы послевоенного мира: вопросы компенсации, репарации, военных преступлений на территории Украины. Это объективная реальность. К сожалению, человек не живет в объективной реальности", — отметил Подоляк.

Однако, по словам Подоляка, существует вторая составляющая вопроса переговоров с РФ.

Они постоянно их повторяют. Они понимают, что с точки зрения военного столкновения ситуация не развивается по их сценарию. Контрнаступление на Харьковском направлении, абсолютно четкие и эффективные бои на южном., разрушение инфраструктурное продолжается, абсолютно отчетливая стратегия по Крыму у нас уже есть, потому что там есть несколько больших армейских баз, которые должны быть уничтожены, и мир понимает, что мы будем их уничтожать, и т.д", — отметил Подоляк.

По словам советника руководителя ОП, руководство РФ хочет втянуть Украину в то, что уже было продемонстрировано в 2014 году.

"Тогда Россия посадила Украину за стол переговоров и получила крайне невыгодное только для Украины абсолютно безумное соглашение Минск-1, Минск-2. Эти условия привели к той трагедии, которую мы сейчас видим. Поэтому Россия хочет посадить нас за стол переговоров, чтобы начинать это растягивать – какое-то время будет перемирие, война несколько затихнет, не будут обстреливать, как сейчас… И начнется этот классический российский процесс грязного болота – они будут угрожать, найдут уверенность – это крайне опасный путь и, к сожалению для РФ, мы не относимся к категории тех людей, с которыми они вели переговорный процесс в 2014-2015 г. Поэтому, как говорит Зеленский, переговоры сейчас ведутся на полях сражений, и я думаю, что рано или поздно РФ окончательно поймет, что им нужно отсюда быстро уходить и действительно предлагать полноценный. переговорный об освоении сосуществования со страной, которую они будут бояться – Украиной", — сказал Подоляк.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что на месте массовых захоронений людей в деоккупированном Изюме расположены 450 могил.

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