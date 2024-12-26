В Крыму дрон поразил судно "Федор Урюпин", которое россияне захватили в 2014 году — СМИ

Во временно оккупированном Крыму, 23 декабря, около 17:00 дрон поразил судно Федор Урюпин.

Об этом сообщил канал "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники.

"Удар пришелся выше ватерлинии, судно не затонуло, но ущерб нанесен", – говорится в сообщении.

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По информации канала, Федор Урюпин – это судно, принадлежащее украинской компании Черноморнефтегаз, оно было захвачено российскими оккупантами в 2014 году во время аннексии Крыма и в последнее время не использовалось.

Напомним, представители партизанского движения "АТЕШ" обнаружили новые укрепления и объекты российской армии во временно оккупированном Крыму.

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