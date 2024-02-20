В Крыму экологическая беда из-за войны – фото, видео

Во временно оккупированном Севастополе экологическая беда из-за войны – массово гибнут дельфины и птицы.

Об этом сообщает "Крымский ветер".

На фото и видео лишь небольшой участок пляжа рядом с парком "Победы".

По словам биологов, после начала российской войны, количество мертвых особей увеличилось в разы. Морские животные погибают от загрязнения воды химическими веществами, акустических травм от взрывов и работы гидролокаторов. Птицы – в основном от загрязнения воды.

Мертвые животные в Севастополе / Фото: Telegram / Крымский ветер

Мертвые животные в Севастополе / Фото: Telegram / Крымский ветер

Мертвые животные в Севастополе / Фото: Telegram / Крымский ветер

Мертвые животные в Севастополе / Фото: Telegram / Крымский ветер

Напомним, активисты в Симферополе намерены бойкотировать "выборы" президента РФ.

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