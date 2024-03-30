В Крыму есть угроза: Гуменюк объяснила, к каким действиям может прибегнуть армия РФ

В ОК "Пивдень" рассказали об угрозе из Крыма.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отмечает – несмотря на то, что в Крыму россияне стремительно теряют свою технику, в том числе корабли, враг может решиться на отчаянную операцию.

Об этом она рассказала "24 Каналу".

По ее словам, остатки некоторых российских десантных кораблей еще "кружат вокруг Крыма".

Как говорит Гуменюк, хотя у россиян осталось не так много десантных кораблей. Впрочем, опасность есть и ее следует оценивать адекватно.

"Мы понимаем, что они (россияне – ред.) могут прибегнуть к такой отчаянной операции, даже обреченной на провал, но для демонстрации преданности царю", – пояснила она.

Напомним, россияне в марте ужесточили атаки по Одессе.

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